Матч завершен
Лион
Лион
Калулу 18
Толиссо 88
2:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
23 сент. 2015, 20:00 МСК
23.09.2015, 20:00 МСК
среда
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
5
Бишевац
Милан Бишевац
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Дардер
Серхи Дардер
84
24
Толиссо
Корентен Толиссо
88'
88'
90
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
59
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
40
Калулу
Альдо Калулу
18'
18'
79
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
22
Роуз
Линдсей Роуз
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
12
Ферри
Джордан Ферри
32
Лабиди
Закария Лабиди
9
Бове
Клаудио Бове
27
Корне
Максвел Корне
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
46
28
Данич
Гаэль Данич
46
7
Айите
Флойд Айите
59
6
Фофана
Секо Фофана
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
25
Камано
Франсуа Камано
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
18
Каюзак
Янник Каюзак
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
2
Диалло
Садио Диалло
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали