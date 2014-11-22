Матч завершен
Бастия
Бастия
0:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
22 нояб. 2014, 19:00 МСК
22.11.2014, 19:00 МСК
суббота
Составы