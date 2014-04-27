Матч завершен
Лион
Лион
4:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
27 апр. 2014, 18:00 МСК
27.04.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Составы