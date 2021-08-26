«Лион» ведет переговоры с «Зенитом» по Азмуну

Это подтвердил генеральный директор «Лиона» Венсан Понсо: «Переговоры идут. Этот трансфер может осуществиться, да».

Transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешел из «Рубина». Он трижды выигрывал чемпионат России.

В этом сезоне Азмун провел в РПЛ пять матчей и забил четыре гола.

В этом сезоне «Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Лион» – в групповом этапе Лиги Европы.