Сердар Азмун
РПЛ
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Лион
«Лион» ведет переговоры с «Зенитом» по Азмуну
9 часов назад
Это подтвердил генеральный директор «Лиона» Венсан Понсо: «Переговоры идут. Этот трансфер может осуществиться, да».
- Transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.
- Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешел из «Рубина». Он трижды выигрывал чемпионат России.
- В этом сезоне Азмун провел в РПЛ пять матчей и забил четыре гола.
В этом сезоне «Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Лион» – в групповом этапе Лиги Европы.
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