Матч завершен
Бастия
Бастия
1:3
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
8 дек. 2013, 19:00 МСК
8.12.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы