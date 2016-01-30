Матч завершен
Бастия
Бастия
Брандао 69
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
30 янв. 2016, 22:00 МСК
30.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
73
29
Сиони
Жиль Сиони
90
11
Брандао
Брандао
69'
69'
90
25
Камано
Франсуа Камано
66
33
Кулибали
Лассана Кулибали
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
2
Диалло
Исмаэль Диалло
13
Кейта
Абдулайе Кейта
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
2
Диалло
Садио Диалло
9
Распентино
Флориан Распентино
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
74
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
45
11
Геззаль
Рашид Геззаль
71
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
20
Рафаэл
Рафаэл
3
Бедимо
Анри Бедимо
7
Гренье
Клеман Гренье
14
Дардер
Серхи Дардер
27
Корне
Максвел Корне
26
Калулу
Альдо Калулу