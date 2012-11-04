Матч завершен
Лион
Лион
5:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
4 нояб. 2012, 19:00 МСК
4.11.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы