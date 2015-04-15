Матч завершен
Лион
Лион
2:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
15 апр. 2015, 19:30 МСК
15.04.2015, 19:30 МСК
среда
Составы