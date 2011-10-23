Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Канада
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лилль
Лилль
Сов 45
Баша 65
Коул 84
3:1
Матч завершен
Лион
Лион
Бриан 22
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
23 окт. 2011, 22:00 МСК
23.10.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Баша
Марко Баша
65'
65'
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
59
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Сов
Мусса Сов
45'
45'
86
0
Пайет
Димитри Пайет
70
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Педретти
Бенуа Педретти
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Коул
Джо Коул
84'
0
Йелень
Иренеуш Йелень
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Коне
Сиди Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
55
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
77
0
Бриан
Джимми Бриан
22'
22'
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Крис
Крис
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Фофана
Геида Фофана
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
0
Ляказетт
Александр Ляказетт