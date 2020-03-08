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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Реми 33
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
8 марта 2020, 23:00 МСК
8.03.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
9
Реми
Лоик Реми
33'
33'
79
6
Фонте
Жозе Фонте
90
27
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
36
Иконе
Нанитамо Иконе
83
4
Габриэль
Габриэль
90
22
Челик
Зеки Челик
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
26
Пье
Жереми Пье
28
Рейнилду
Рейнилду
2
Джало
Тиагу Джало
20
Гайтан
Николас Гайтан
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
68
27
Корне
Максвел Корне
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
79
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
21
Экамби
Карл Токо Экамби
90
25
Ауа
Уссем Ауа
62
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
3
Коне
Юссуф Коне
23
Тете
Кенни Тете
10
Траоре
Бертран Траоре
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас
25
Какере
Максанс Какере