Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
28 сент. 2013, 21:00 МСК
28.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы