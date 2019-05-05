Лион - Лилль: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Терье 11
Дюбуа 74
2:2

Лион - Лилль: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Реми 50
Сумаре 68
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
5 мая 2019, 22:00 МСК
5.05.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
74'
74'
90
22
Менди
Ферлан Менди
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
18
Фекир
Набиль Фекир
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
11'
11'
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
-
15
Морель
Жереми Морель
-
27
Корне
Максвел Корне
-
23
Тете
Кенни Тете
-
24
Шейх
Папе Шейх
-
29
Тусар
Люка Тусар
-
9
Дембеле
Мусса Дембеле
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
20
Майя
Тиаго Майя
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
68'
68'
90
9
Реми
Лоик Реми
50'
50'
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
26
Пье
Жереми Пье
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
28
Рейнилду
Рейнилду
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
7
Леау
Рафаэль Леау
-

События

Матч окончен 2:2
ГОЛ! 2:2
Лео Дюбуа
74'
73'
Желтая карточка
Жонатан Бамба
68'
ГОЛ! 1:2
Бубакари Сумаре
50'
ГОЛ! 1:1
Лоик Реми
44'
Желтая карточка
Тиаго Майя
ГОЛ! 1:0
Мартен Терье
11'

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 1
Лион
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
Лилль
1
Лион
1
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 0
Лион
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Лилль
1
Лион
0
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:05
Лион
0 : 1
Лилль
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:05
Лион
0
Лилль
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 22:00
Лион
2 : 2
Лилль
05.05.2019 05 мая 2019 вс 22:00
Лион
2
Лилль
2
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
Лилль
2 : 2
Лион
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
Лилль
2
Лион
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 19:00
Лилль
2 : 2
Лион
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 19:00
Лилль
2
Лион
2
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Лион
1 : 2
Лилль
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Лион
1
Лилль
2
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
Лион
1 : 2
Лилль
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
Лион
1
Лилль
2
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
Лилль
0 : 1
Лион
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
Лилль
0
Лион
1
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 23:00
Лилль
1 : 0
Лион
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 23:00
Лилль
1
Лион
0
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 18:00
Лион
0 : 0
Лилль
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 18:00
Лион
0
Лилль
0
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Лилль
2 : 1
Лион
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Лилль
2
Лион
1
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 18:00
Лион
3 : 0
Лилль
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 18:00
Лион
3
Лилль
0
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Лилль
0 : 0
Лион
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Лилль
0
Лион
0
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Лион
0 : 0
Лилль
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Лион
0
Лилль
0
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
Лион
1 : 3
Лилль
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
Лион
1
Лилль
3
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 22:00
Лилль
1 : 1
Лион
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 22:00
Лилль
1
Лион
1
10.03.2012 10 марта 2012 сб 22:59
Лион
2 : 1
Лилль
10.03.2012 10 марта 2012 сб 22:59
Лион
2
Лилль
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 22:00
Лилль
3 : 1
Лион
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 22:00
Лилль
3
Лион
1
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 23:00
Лилль
1 : 1
Лион
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 23:00
Лилль
1
Лион
1

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