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Матч окончен 2:2
ГОЛ! 2:2
74'
73'
Желтая карточка
68'
ГОЛ! 1:2
50'
ГОЛ! 1:1
44'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
11'
Прошлые матчи
Новости
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
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18 октября 2020, 20:42
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31 августа 2020, 16:06
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20 августа 2020, 01:57
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14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
06 ноября 2020, 01:13
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34