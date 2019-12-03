Матч завершен
Лион
Лион
0:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Иконе 68
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
3 дек. 2019, 23:05 МСК
3.12.2019, 23:05 МСК
вторник
Составы
Лион
мин
4
Рафаэл
Рафаэл
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
27
Корне
Максвел Корне
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
8
Ауа
Уссем Ауа
9
Дембеле
Мусса Дембеле
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
68'
68'
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
2
Джало
Тиагу Джало
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
11
Араухо
Луис Араухо