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|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
1
Стракоша
Томас Стракоша
|
33
Ачерби
Франческо Ачерби
|
3
Фелипе
Луис Фелипе
|
77
Марушич
Адам Марушич
|
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
|
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
|
11
Кабрал
Жован Кабрал
|
32
Катальди
Данило Катальди
|
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
|
88
Башич
Тома Башич
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|Запасные
|
31
Адамонис
Марюс Адамонис
-
|
25
Рейна
Пепе Рейна
-
|
26
Раду
Штефан Раду
-
|
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
-
|
16
Каменович
Димитрийе Каменович
-
|
8
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
|
6
Лейва
Лукас Лейва
-
|
9
Педро
Педро
-
|
18
Ромеро
Лука Ромеро
-
|
50
Бертини
Марко Бертини
-
|
27
Моро
Рауль Моро
-
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи