Лацио - Сассуоло: 03 мая 2023 смотреть онлайн
Лацио
Рим
-:-

Лацио - Сассуоло: 03 мая 2023 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 33 тур

Серия А,

Италия
3 мая 2023, -:- МСК
3.05.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:00
Лацио
2
Сассуоло
1
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 20:00
Сассуоло
2 : 1
Лацио
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 20:00
Сассуоло
2
Лацио
1
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Сассуоло
2
Лацио
0
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2
Сассуоло
1
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
Лацио
1
Сассуоло
2
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1
Лацио
2
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Лацио
2 : 2
Сассуоло
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Лацио
2
Сассуоло
2
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Сассуоло
1 : 1
Лацио
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Сассуоло
1
Лацио
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0
Лацио
3
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Лацио
6
Сассуоло
1
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
1
Лацио
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Лацио
2
Сассуоло
1
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
Лацио
0
Сассуоло
2
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2 : 1
Лацио
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2
Лацио
1
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
0
Лацио
3
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Лацио
3
Сассуоло
2
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:45
Лацио
3 : 2
Сассуоло
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:45
Лацио
3
Сассуоло
2
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Лацио
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Сассуоло
2
Лацио
2

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