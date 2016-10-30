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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Лулич 50
Иммобиле 55
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 57
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
19
Лулич
Сенад Лулич
50'
50'
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
13
Уоллес
Уоллес
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
82
14
Кейта
Бальде Кейта
61
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
55'
55'
86
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
44
Прце
Фране Прце
20
Билья
Лукас Билья
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
7
Кишна
Рикардо Кишна
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
81
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
56
20
Лирола
Поль Лирола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
71
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
57'
57'
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
23
Гаццола
Марсело Гаццола
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Риччи
Федерико Риччи
32
Дункан
Альфред Дункан
22
Маццителли
Лука Маццителли
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса