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Серия А
Сассуоло VS Лацио
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Сассуоло - Лацио: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-
Сассуоло - Лацио: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Лацио
Рим
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2
Сассуоло
1
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
Лацио
1
Сассуоло
2
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1
Лацио
2
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Лацио
2 : 2
Сассуоло
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Лацио
2
Сассуоло
2
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:00
Сассуоло
1 : 1
Лацио
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:00
Сассуоло
1
Лацио
1
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сассуоло
0
Лацио
3
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6
Сассуоло
1
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
1
Лацио
2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Лацио
2
Сассуоло
1
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
Лацио
0
Сассуоло
2
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Сассуоло
2 : 1
Лацио
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Сассуоло
2
Лацио
1
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
0
Лацио
3
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Лацио
3
Сассуоло
2
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:45
Лацио
3 : 2
Сассуоло
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:45
Лацио
3
Сассуоло
2
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Лацио
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:00
Сассуоло
2
Лацио
2
Новости
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
🤷🏼♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
#
Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06
Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
20 декабря 2020, 17:39