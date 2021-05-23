Сассуоло - Лацио: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Лацио: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Лацио
Рим
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2
Сассуоло
1
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
Лацио
1
Сассуоло
2
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1
Лацио
2
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Лацио
2 : 2
Сассуоло
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Лацио
2
Сассуоло
2
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Сассуоло
1 : 1
Лацио
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Сассуоло
1
Лацио
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сассуоло
0
Лацио
3
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Лацио
6
Сассуоло
1
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
1
Лацио
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Лацио
2
Сассуоло
1
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
Лацио
0
Сассуоло
2
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2 : 1
Лацио
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2
Лацио
1
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
0
Лацио
3
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Лацио
3
Сассуоло
2
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:45
Лацио
3 : 2
Сассуоло
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:45
Лацио
3
Сассуоло
2
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Лацио
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Сассуоло
2
Лацио
2

Новости

Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
# Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06
Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
20 декабря 2020, 17:39