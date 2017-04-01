Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 26
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 42
Ачерби 84
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
1 апр. 2017, 19:00 МСК
1.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
84'
84'
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
64
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
16
Политано
Маттео Политано
85
11
Дефрель
Грегор Дефрель
71
25
Берарди
Доменико Берарди
26'
26'
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
5
Антеи
Лука Антеи
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
32
Дункан
Альфред Дункан
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
58
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Билья
Лукас Билья
90
4
Патрик
Патрик
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
58
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
42'
42'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
79
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
41
Боррелли
Лука Боррелли
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта