Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Айю 73
1:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
73'
73'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
12
Сахо
Мамаду Сахо
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
23
Камараса
Виктор Камараса
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
23
Хота
Хота
90
17
Трезеге
Трезеге
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
9
Уэсли
Уэсли
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази