Кристал Пэлас - Астон Вилла: 14 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
2:2

Кристал Пэлас - Астон Вилла: 14 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
14 февр. 2010, 18:45 МСК
14.02.2010, 18:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
12
Сахо
Мамаду Сахо
2
Уорд
Джоэл Уорд
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
8
Куяте
Шейку Куяте
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
9
Айю
Жордан Айю
11
Заха
Вилфрид Заха
Запасные
19
Хендерсон
Стефен Хендерсон
-
6
Данн
Скотт Данн
-
36
Таварес
Никола Таварес
-
39
Митчелл
Тайрик Митчелл
-
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
-
7
Майер
Макс Майер
-
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
-
40
Пьеррик
Брэндон Пьеррик
-
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
1 : 0
Кристал Пэлас
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
1
Кристал Пэлас
0
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Астон Вилла
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
2
Астон Вилла
1
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Астон Вилла
0 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
0
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 23:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Астон Вилла
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 23:00
Кристал Пэлас
0
Астон Вилла
1
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Астон Вилла
0 : 1
Кристал Пэлас
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
1
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 18:45
Кристал Пэлас
2 : 2
Астон Вилла
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 18:45
Кристал Пэлас
2
Астон Вилла
2

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