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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Хурихейн 32
Эль-Гази 36
2:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
25 нояб. 2019, 23:00 МСК
25.11.2019, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
32'
32'
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
36'
36'
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
9
Уэсли
Уэсли
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
30
Хаус
Кортни Хаус
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
11
Накамба
Марвелус Накамба
17
Трезеге
Трезеге
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
5
Шер
Фабиан Шер
17
Крафт
Эмиль Крафт
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл