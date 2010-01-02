Астон Вилла - Блэкберн: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
3:1

Астон Вилла - Блэкберн: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Блэкберн
мин
1
Уолтон
Кристиан Уолтон
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
17
Белл
Амарии Белл
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
31
Беннетт
Эллиот Беннетт
4
Джонсон
Брэдли Джонсон
26
Ленихэн
Даррах Ленихэн
8
Ротуэлл
Джо Ротуэлл
9
Галлахер
Сэм Галлахер
7
Армстронг
Адам Армстронг
20
Бреретон
Бен Бреретон
Запасные
3
Уильямс
Деррик Уильямс
-
27
Трэвис
Льюис Трэвис
-
11
Чапмен
Гарри Чапмен
-
9
Самуэль
Доминик Самуэль
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Астон Вилла
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Блэкберн
1
Астон Вилла
1
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Астон Вилла
4 : 1
Блэкберн
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Астон Вилла
4
Блэкберн
1
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 16:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 16:00
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 16:30
Блэкберн
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 16:30
Блэкберн
2
Астон Вилла
0
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Астон Вилла
0 : 1
Блэкберн
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Астон Вилла
0
Блэкберн
1
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Блэкберн
2 : 1
Астон Вилла
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Блэкберн
2
Астон Вилла
1
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Блэкберн
0 : 2
Астон Вилла
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Блэкберн
0
Астон Вилла
2
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 22:45
Астон Вилла
3 : 2
Блэкберн
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 22:45
Астон Вилла
3
Блэкберн
2
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Блэкберн
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 18:00
Астон Вилла
1
Блэкберн
1
28.11.2007 28 нояб. 2007 ср 23:00
Блэкберн
0 : 4
Астон Вилла
28.11.2007 28 нояб. 2007 ср 23:00
Блэкберн
0
Астон Вилла
4

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