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Кубок Англии
Астон Вилла VS Блэкберн
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Астон Вилла - Блэкберн: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
3:1
Астон Вилла - Блэкберн: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Блэкберн
мин
1
Уолтон
Кристиан Уолтон
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
17
Белл
Амарии Белл
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
31
Беннетт
Эллиот Беннетт
4
Джонсон
Брэдли Джонсон
26
Ленихэн
Даррах Ленихэн
8
Ротуэлл
Джо Ротуэлл
9
Галлахер
Сэм Галлахер
7
Армстронг
Адам Армстронг
20
Бреретон
Бен Бреретон
Запасные
3
Уильямс
Деррик Уильямс
-
27
Трэвис
Льюис Трэвис
-
11
Чапмен
Гарри Чапмен
-
9
Самуэль
Доминик Самуэль
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Астон Вилла
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Блэкберн
1
Астон Вилла
1
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 1
Блэкберн
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Астон Вилла
4
Блэкберн
1
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
16:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
16:00
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
Блэкберн
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
Блэкберн
2
Астон Вилла
0
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Астон Вилла
0 : 1
Блэкберн
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Астон Вилла
0
Блэкберн
1
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Блэкберн
2 : 1
Астон Вилла
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Блэкберн
2
Астон Вилла
1
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Блэкберн
0 : 2
Астон Вилла
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Блэкберн
0
Астон Вилла
2
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
22:45
Астон Вилла
3 : 2
Блэкберн
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
22:45
Астон Вилла
3
Блэкберн
2
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Блэкберн
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
1
Блэкберн
1
28.11.2007
28 нояб. 2007
ср
23:00
Блэкберн
0 : 4
Астон Вилла
28.11.2007
28 нояб. 2007
ср
23:00
Блэкберн
0
Астон Вилла
4
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18 января, 18:36
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14 января, 13:46
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