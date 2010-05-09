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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Данн 84
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
41
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
84'
84'
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
76
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
78
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
63
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Хэнли
Грант Хэнли
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
0
Линганзи
Амин Линганзи
46
0
Робертс
Джейсон Робертс
85
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Джонс
Фил Джонс
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Калинич
Никола Калинич