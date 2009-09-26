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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Самба 24
Данн 88
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 3
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 17:00 МСК
26.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
24'
24'
89
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
56
0
Данн
Дэвид Данн
88'
88'
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
71
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Делф
Фабиан Делф
57
0
Карью
Джон Карью
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
3'
3'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо