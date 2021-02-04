Джесси Лингард
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#Джесси Лингард #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Астон Вилла #Вест Хэм

Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля

04 февраля, 10:57

В середине января Джесси Лингард продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» и почти сразу же уехал в аренду – 29 января «Вест Хэм» арендовал его до конца июня.

Первый матч Лингарда за новый клуб (против «Астон Виллы») – сразу же дубль. И это:

  • Первые голы Лингарда в АПЛ с июля – в последнем туре прошлого сезона он вышел на замену в матче с «Лестером» и забил.
  • До этого он не забивал в Премьер-лиге с 22 декабря 2018 года. Тогда он оформил дубль в игре с «Кардиффом». Получается, дубль «Астон Вилле» – первый для Лингарда в Премьер-лиге за 2 года.
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Уоткинс 81
1:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Соучек 51
Лингард 56
Лингард 83
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Пост про ужасную результативность Лингарда:
Лингард забил в АПЛ впервые с 2018-го. На 98-й минуте последней игры сезона
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