Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля

В середине января Джесси Лингард продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» и почти сразу же уехал в аренду – 29 января «Вест Хэм» арендовал его до конца июня.

Первый матч Лингарда за новый клуб (против «Астон Виллы») – сразу же дубль. И это: