Джесси Лингард
АПЛ
Футбол
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Вест Хэм
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
В середине января Джесси Лингард продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» и почти сразу же уехал в аренду – 29 января «Вест Хэм» арендовал его до конца июня.
Первый матч Лингарда за новый клуб (против «Астон Виллы») – сразу же дубль. И это:
- Первые голы Лингарда в АПЛ с июля – в последнем туре прошлого сезона он вышел на замену в матче с «Лестером» и забил.
- До этого он не забивал в Премьер-лиге с 22 декабря 2018 года. Тогда он оформил дубль в игре с «Кардиффом». Получается, дубль «Астон Вилле» – первый для Лингарда в Премьер-лиге за 2 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые