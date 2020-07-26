Джесси Лингард
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#Джесси Лингард #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Лингард забил в АПЛ впервые с 2018-го. На 98-й минуте последней игры сезона

26 июля, 21:48
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«МЮ» выиграл у «Лестера» (2:0) и попал в Лигу чемпионов на следующий сезон. Второй гол в матче забил Джесси Лингард – и это важнейшее событие для всей его карьеры. В этом сезоне Лингард отыграл 22 матча, выходил в среднем на 42 минуты, но до последней игры даже не отдал ассист. «Чувствую, что обретаю уверенность», – говорил он до матча с «Лестером».

Перед игрой была такая статистика по его последним результативным действиям в Премьер-лиге:

  • 29 января 2019-го: голевая передача против «Бернли».
  • 22 декабря 2018-го: два гола против «Кардиффа».

Спад в игре Лингард объяснял снижением требований к себе: «Я не заставлял себя. Мне казалось, что это был не я. Чувствовал, что это не Джесси. Знаю, кто я, моя семья знает, кто я. Знаю свою игру, но не очень старался в прошлом сезоне».

«Прыжок в Лигу чемпионов», – такой подписью в инстаграме Лингард отметил единственный гол в сезоне-2019/20.

Человек поставил 10 фунтов на то, что Лингард не забьет и не сделает ассист в этом сезоне АПЛ. Потенциальный выигрыш – 670. Ставка накрылась в момент, когда все уже было решено:

Еще Лингард – это бесконечные мемы в твиттере. Таким он якобы был в раздевалке после гола:

Сравнение Лингарда с другими звездами, которые не забивали (и не играли) в этом сезоне АПЛ:

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vladik12
27 июля, 11:01

Шмейхель сильно помог.

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