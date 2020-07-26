Лингард забил в АПЛ впервые с 2018-го. На 98-й минуте последней игры сезона

«МЮ» выиграл у «Лестера» (2:0) и попал в Лигу чемпионов на следующий сезон. Второй гол в матче забил Джесси Лингард – и это важнейшее событие для всей его карьеры. В этом сезоне Лингард отыграл 22 матча, выходил в среднем на 42 минуты, но до последней игры даже не отдал ассист. «Чувствую, что обретаю уверенность», – говорил он до матча с «Лестером».

Перед игрой была такая статистика по его последним результативным действиям в Премьер-лиге:

29 января 2019-го: голевая передача против «Бернли».

22 декабря 2018-го: два гола против «Кардиффа».

Спад в игре Лингард объяснял снижением требований к себе: «Я не заставлял себя. Мне казалось, что это был не я. Чувствовал, что это не Джесси. Знаю, кто я, моя семья знает, кто я. Знаю свою игру, но не очень старался в прошлом сезоне».

«Прыжок в Лигу чемпионов», – такой подписью в инстаграме Лингард отметил единственный гол в сезоне-2019/20.