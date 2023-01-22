Специя - Рома: 22 января 2023 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
-:-

Специя - Рома: 22 января 2023 смотреть онлайн

Рома
Рим
Серия А, 19 тур

Серия А,

Италия
22 янв. 2023, -:- МСК
22.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

27.02.2022 27 февр. 2022 вс 20:05
Специя
0 : 1
Рома
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 20:05
Специя
0
Рома
1
13.12.2021 13 дек. 2021 пн 22:45
Рома
2 : 0
Специя
13.12.2021 13 дек. 2021 пн 22:45
Рома
2
Специя
0
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Специя
2
Рома
2
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4
Специя
3
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Рома
2 : 4
Специя
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Рома
2
Специя
4
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 16:30
Рома
0(2) : 0(4)
Специя
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 16:30
Рома
0(2)
Специя
0(4)

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