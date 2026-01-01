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Футбол
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
#Барселона
Футбол
«Тамбов» вернул к тренировкам игроков, отстраненных после подозрений в игре на ставках
#Тамбов
Теннис
Медведев – в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года
#Даниил Медведев
Футбол
Ротенберги – самая богатая семья России
#Ротенберги
Футбол
«Тамбов» получит двойные премиальные за победу над «Спартаком»
#Тамбов
Футбол
«Спартак» в 2019-м потратил больше всех в РПЛ на агентов. «Зенит» и ЦСКА в тройке
#Агенты
Футбол
ВЭБ.РФ выкупил 77,64% акций ЦСКА за 18 миллиардов рублей
#ЦСКА
Теннис
Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Роналду и Месси – в топ-3
#деньги
Футбол
УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона на борьбу с коронавирусом
#УЕФА
Разное
«Матч ТВ» на 20% сократил зарплаты сотрудников, чьи доходы превышают 65 тысяч рублей
#Матч ТВ
Футбол
Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
#деньги
Баскетбол
Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes
#НБА
Хоккей
Зарплатные бюджеты клубов КХЛ (Запад): у ЦСКА больше 2 млрд рублей, СКА уменьшил расходы почти на 500 млн
#КХЛ