«Тамбов» вернул к тренировкам игроков, отстраненных после подозрений в игре на ставках

Александр Еркин и Дмитрий Герман вернулись к тренировкам с «Тамбовом». Это подтвердила гендиректор клуба Ольга Коновалова.

«Никакой фактуры от РФС после допросов не было, значит, видимо, все нормально».

Еркина и Германа отстранили в конце марта. РФС вызвал их на допрос, подозревая в «манипуляциях по изменению хода матчей».

Подробности неизвестны, но «СЭ» писал, что информация появилась от букмекеров. Подозрения появились якобы после проигранных матчей «Сочи» (0:5) и «Краснодару» (0:4).

РФС планировал проверку игроков на полиграфе, но оба от нее отказались по советам юристов. «Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу?» – говорил Еркин.

«Тамбов» мог сняться с РПЛ во время перерыва из-за нехватки долгов и нехватки финансирования. Лига выделила клубу нужные деньги, и он остался. Команду при этом почти полностью обновили.

Клуб идет последним в РПЛ с 13 очками после 24 матчей.