Ральф Рангник

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Футбол
«МЮ» победил в дебютной игре Рангника. Роналду отыграл весь матч
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Команда Рангника зарабатывала в «Локомотиве» €4 млн в год на 12 человек. Он получал большую часть
#Ральф Рангник
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Футбол
Корнетка стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» после ухода Рангника в «МЮ». Цорн – спортдиректором
#Локомотив
Футбол
Рангник ушел из «Локомотива» и возглавил «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан до конца сезона
#Ральф Рангник
Футбол
Рангник станет тренером «МЮ» и уйдет из «Локомотива». Об этом говорят четыре крупных источника
#Ральф Рангник
Футбол
«Локомотив» представил пятилетнюю стратегию клуба: регулярное участие в плей-офф ЛЧ, продажа молодежи в Европу
#Локомотив
Футбол
Бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник вошел в структуру «Локомотива». Он стал руководителем по спорту и развитию
#Ральф Рангник
Футбол
Ральф Рангник приехал на матч «Локомотива» и «Спартака»
#Ральф Рангник