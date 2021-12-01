Команда Рангника зарабатывала в «Локомотиве» €4 млн в год на 12 человек. Он получал большую часть

Об этом рассказал представитель «Локомотива»:

«Вернется он в Москву или нет – будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьется команда под его руководством. Но, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.

В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся».