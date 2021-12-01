Ральф Рангник
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#Ральф Рангник #РПЛ #Локомотив

Команда Рангника зарабатывала в «Локомотиве» €4 млн в год на 12 человек. Он получал большую часть

вчера, 22:25

dpa / global look press

Об этом рассказал представитель «Локомотива»:

«Вернется он в Москву или нет – будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьется команда под его руководством. Но, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.

В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся».

  • Ральф Рангник подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». До конца этого сезона он будет главным тренером, а потом на два года станет консультантом.
  • С февраля-2021 Рангник консультировал «Локомотив», а в июле стал руководителем по спорту и развитию.
  • «Локомотив» рассказывал, что при Рангнике в клубе появился скаутский департамент и блок по медицине и инновациям + он сформировал новый тренерский штаб и систему продвинутой видеоаналитики.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Телеграм-канал Ивана Карпова
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uioo987
18 часов назад
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oggjkk90
7 часов назад
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