Ральф Рангник
РПЛ
Локомотив
Команда Рангника зарабатывала в «Локомотиве» €4 млн в год на 12 человек. Он получал большую часть
вчера, 22:25
Об этом рассказал представитель «Локомотива»:
«Вернется он в Москву или нет – будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьется команда под его руководством. Но, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.
В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся».
- Ральф Рангник подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». До конца этого сезона он будет главным тренером, а потом на два года станет консультантом.
- С февраля-2021 Рангник консультировал «Локомотив», а в июле стал руководителем по спорту и развитию.
- «Локомотив» рассказывал, что при Рангнике в клубе появился скаутский департамент и блок по медицине и инновациям + он сформировал новый тренерский штаб и систему продвинутой видеоаналитики.
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