Ральф Рангник
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Рангник станет тренером «МЮ» и уйдет из «Локомотива». Об этом говорят четыре крупных источника
55 минут назад
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Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед». Об этом написали четыре крупных источника: The Athletic, ESPN, Goal и инсайдер Фабрицио Романо.
- The Athletic пишет, что стороны договорились, чтобы Рангник стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на полгода, после этого Рангник на два года станет консультантом.
- Goal и ESPN добавляют, что стороны близки к соглашению. Источники ESPN говорят, что переговоры продвинулись, когда в контракте появился пункт о двухлетней консультации после окончания работы главным тренером.
- Романо написал, что переговоры идут, но не завершены. Стороны уважают контракт, который есть у Рангника с «Локомотивом».
Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Майкл Каррик, который занимает должность исполняющего обязанности главного тренера. 21 ноября «МЮ» уволил Уле-Гуннара Сульшера.
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