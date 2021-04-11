Ральф Рангник приехал на матч «Локомотива» и «Спартака»

Ральф Рангник – 62-летний немецкий тренер. Он работает с 1983 года и с того момента брал Кубок Германии (в 2011-м) и Суперкубок Германии (в том же году). Последним местом работы Рангника был «Лейпциг», из которого он ушел в 2019-м.

За последний год у него не сложилась история с «Миланом», он отказался приходить в «Шальке» на пост спортивного директора и быть тренером «Челси» на временной основе.

Сейчас он приехал на матч «Локомотива» и «Спартака». Он пришел вместе с гендиром первых Владимиром Леонченко. Причины и цели визита неизвестны.