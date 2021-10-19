«Локомотив» представил пятилетнюю стратегию клуба: регулярное участие в плей-офф ЛЧ, продажа молодежи в Европу

«Локомотив» провел пресс-конференцию, на которой рассказал о стратегии развития клуба до сезона-2025/26. Главное о целях на пять лет:

Победы в РПЛ и Кубке России, регулярный выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В последний раз «Локомотив» играл в плей-офф еврокубков в 2018 году, тогда же – побеждал в РПЛ.

Для попадания в плей-офф «Локомотив» планирует повышение трансферной стоимости игроков. Без этого регулярное участие в еврокубках «будет невозможно».

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость футболистов в 97,03 миллиона. К 2026 году клуб прогнозирует рост стоимости до 236 миллионов евро (оптимистичный прогноз) или 141 миллиона евро (базовый прогноз).

«Локомотив» реформирует систему академии. Игроков из нее планируют растить до основной команды и затем систематически продавать. Также планируется покупка молодежи и последующая продажа в 23-26 лет.

Одно из уже произошедших изменений – появление отдела скаутов. Ральф Рангник сказал, что до его прихода летом отдела не существовало. «Я просто не мог в это поверить».

«Локомотив» в июле объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию. После этого в клубе неоднократно говорили о новой политике, но пресс-конференцию провели только в октябре.

Кроме Рангника в ней участвовали председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.