Локомотив
Ральф Рангник
«Локомотив» представил пятилетнюю стратегию клуба: регулярное участие в плей-офф ЛЧ, продажа молодежи в Европу
4 часа назад
«Локомотив» провел пресс-конференцию, на которой рассказал о стратегии развития клуба до сезона-2025/26. Главное о целях на пять лет:
- Победы в РПЛ и Кубке России, регулярный выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В последний раз «Локомотив» играл в плей-офф еврокубков в 2018 году, тогда же – побеждал в РПЛ.
- Для попадания в плей-офф «Локомотив» планирует повышение трансферной стоимости игроков. Без этого регулярное участие в еврокубках «будет невозможно».
- Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость футболистов в 97,03 миллиона. К 2026 году клуб прогнозирует рост стоимости до 236 миллионов евро (оптимистичный прогноз) или 141 миллиона евро (базовый прогноз).
- «Локомотив» реформирует систему академии. Игроков из нее планируют растить до основной команды и затем систематически продавать. Также планируется покупка молодежи и последующая продажа в 23-26 лет.
- Одно из уже произошедших изменений – появление отдела скаутов. Ральф Рангник сказал, что до его прихода летом отдела не существовало. «Я просто не мог в это поверить».
«Локомотив» в июле объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию. После этого в клубе неоднократно говорили о новой политике, но пресс-конференцию провели только в октябре.
Кроме Рангника в ней участвовали председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
- «Локомотив» занимает в таблице РПЛ пятое место. В еврокубках он играет в Лиге Европы и пока занимает последнее место в группе последнее место.
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