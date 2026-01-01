Ральф Рангник

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Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
Вместо Рангника в «Локо» остается его давний помощник: он был первым видеоассистентом Германии, работал с Гвардиолой, но никогда не управлял сам
#Ларс Корнетка
Тренеры АПЛ радуются приходу Рангника в лигу. Тухель вообще считает, что без него работал бы в баре
#Ральф Рангник
Все про уход Рангника в «МЮ»: сколько под него вложил «Локо», что по контрактам, как давно он без тренерства
#Ральф Рангник
Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах
#Локомотив
Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта
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#Эрнст Таннер
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