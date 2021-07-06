Ральф Рангник
РПЛ
РБ Лейпциг
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ральф Рангник #РПЛ #РБ Лейпциг

Бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник вошел в структуру «Локомотива». Он стал руководителем по спорту и развитию

06 июля, 14:27

Ральф Рангник

сайт «Локомотива»

«Локомотив» официально объявил о трехлетнем контракте с Ральфом Рангником. Его должность называется «руководитель по спорту и развитию».

  • Рангник известен по работе в клубах Бундеслиги. Он тренировал «Хоффенхайм», «Штутгарт», «Шальке 04», с которым в 2011 году выиграл Кубок Германии и Суперкубок.
  • Наиболее успешным периодом считается его работа в «РБ Лейпциг». Он вывел его в Бундеслигу из четвертого дивизиона, а в 2019 году занял третье место в лиге. После того сезона он ушел в отставку и с тех пор не тренировал.

В пресс-релизе «Локомотива» сказано, что в числе задач Рангника будет стратегическое планирование, спортивное развитие, а также работа с разными командами клуба: академией и резервом.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и вышел в групповой этап Лиги Европы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Локомотива»
Еще по теме
Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ральф Рангник
#РПЛ
#РБ Лейпциг