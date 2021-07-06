Бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник вошел в структуру «Локомотива». Он стал руководителем по спорту и развитию

«Локомотив» официально объявил о трехлетнем контракте с Ральфом Рангником. Его должность называется «руководитель по спорту и развитию».

Рангник известен по работе в клубах Бундеслиги. Он тренировал «Хоффенхайм», «Штутгарт», «Шальке 04», с которым в 2011 году выиграл Кубок Германии и Суперкубок.

Наиболее успешным периодом считается его работа в «РБ Лейпциг». Он вывел его в Бундеслигу из четвертого дивизиона, а в 2019 году занял третье место в лиге. После того сезона он ушел в отставку и с тех пор не тренировал.

В пресс-релизе «Локомотива» сказано, что в числе задач Рангника будет стратегическое планирование, спортивное развитие, а также работа с разными командами клуба: академией и резервом.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и вышел в групповой этап Лиги Европы.