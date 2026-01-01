Марсело Бьелса

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Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»
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#Гильермо Абаскаль
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Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
Три гола в матче с чемпионом, ошибки ван Дейка и «Уау» от Клоппа – так «Лидс» вернулся в АПЛ
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#Лидс
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Посмотрите, как звезда «Игры престолов» признается в любви тренеру «Лидса» 🌝
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#Лидс
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«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет! Как же круто 💛
#Лидс
Над Бьелсой смеются из-за награды фэйр-плей. Он посылал шпионов на тренировки соперников
#Марсело Бьелса
«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса
#Марсело Бьелса