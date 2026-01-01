Марсело Бьелса

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Футбол
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
#Кристофер Мабулу
Футбол
Матч с «Вест Хэмом» стал 113-м для Бьелсы в «Лидсе». Это повторение его личного рекорда
#Марсело Бьелса
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
Футбол
Бьелса не выигрывал чемпионаты 22 года, а вообще любые титулы – 16 лет
#Марсело Бьелса
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Футбол
Улица Лидса временно переименована в честь Марсело Бьелсы
#Марсело Бьелса
Футбол
В Чемпионшипе появился закон против шпионажа. Все из-за Бьелсы
#Лидс
Футбол
Бьелса пытался произнести «Ипсвич». Не смог
#Марсело Бьелса