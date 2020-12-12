Марсело Бьелса
Примера
АПЛ
Футбол
Лидс
Вест Хэм
Атлетик Бильбао
Матч с «Вест Хэмом» стал 113-м для Бьелсы в «Лидсе». Это повторение его личного рекорда
12 декабря, 11:06
Марсело Бьелса работает с «Лидсом» с 2018 года. За это время он победил в Чемпионшипе (в прошлом сезоне) и вывел клуб в АПЛ.
Матч с «Вест Хэмом» стал 113-м на должности главного тренера «Лидса». Это повторение его личного рекорда по работе на одном месте – столько же он работал с «Атлетиком».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые