Кристофер Мабулу
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Марсело Бьелса
Нанси
Бастия
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#Кристофер Мабулу #Футбол #Марсель #Марсело Бьелса #Бастия #Нанси

30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»

3 часа назад

Скончался форвард Кристофер Мабулу. Он играл в футбол с друзьями и почувствовал себя плохо. У него был сердечный приступ, и он умер в больнице.

  • Последние его клуб «Эвиан» – команда пятого по счету дивизиона Франции.
  • Ранее он выступал за «Бастию», «Шатору» и «Нанси», играл в Греции.
  • В Лиге 1 он провел 29 матчей. Самый запоминающийся – против «Марселя» за «Бастию» (3:3), в котором Мабулу забил два гола. Это была первая игра «Марселя» под руководством Марсело Бьелсы.

Соболезнования выразили «Бастия» и «Нанси».

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