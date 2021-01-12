Кристофер Мабулу
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30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
3 часа назад
Скончался форвард Кристофер Мабулу. Он играл в футбол с друзьями и почувствовал себя плохо. У него был сердечный приступ, и он умер в больнице.
- Последние его клуб «Эвиан» – команда пятого по счету дивизиона Франции.
- Ранее он выступал за «Бастию», «Шатору» и «Нанси», играл в Греции.
- В Лиге 1 он провел 29 матчей. Самый запоминающийся – против «Марселя» за «Бастию» (3:3), в котором Мабулу забил два гола. Это была первая игра «Марселя» под руководством Марсело Бьелсы.
Соболезнования выразили «Бастия» и «Нанси».
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