30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»

Скончался форвард Кристофер Мабулу. Он играл в футбол с друзьями и почувствовал себя плохо. У него был сердечный приступ, и он умер в больнице.

Последние его клуб «Эвиан» – команда пятого по счету дивизиона Франции.

Ранее он выступал за «Бастию», «Шатору» и «Нанси», играл в Греции.

В Лиге 1 он провел 29 матчей. Самый запоминающийся – против «Марселя» за «Бастию» (3:3), в котором Мабулу забил два гола. Это была первая игра «Марселя» под руководством Марсело Бьелсы.

Соболезнования выразили «Бастия» и «Нанси».