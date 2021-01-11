20 лет назад на матче «Спартака» в Воронеже погибли люди: байкер въехал в толпу у входа около поля. Сам он выжил

Как эту историю помнят свидетели: другой участник споткнулся на том же месте, и оператор, который все снял

Слова очевидцев со спартаковской гостевой «ВВ»:

• «То, что в Воронеже, стад напоминает больше стройку, и там не то, чтобы на мотоцикле, пешком ходить – во все глаза глядеть, все и так знают».

• «Причем уже на первом заезде был «знак» – тачку тоже занесло на том злополучном кабеле (разные люди писали о том, что помешала не яма, а кабель – прим.) около углового флажка. Ну какой там. Следующий заезд оказался уже роковым. Да и как он мог таковым не быть, если ширина дорожки, по которой катались байкеры, была от силы 2-3 метра. Всю оставшуюся часть вдоль Восточной трибуны занимало оцепление милиции и... палатки по продаже пива и прочей снеди для обладателей билетов. Там праздно шаталось немереное количество народа, и если бы байкера потащило туда, а не на флагшток за угловым, то жертв было бы еще больше».

• «Сперва на носилках выносят самого виновника. Вроде живой, во всяком случае, двигает и руками, и ногами, только лицо полностью снесено. Следом выносят одну пострадавшую женщину, кажется тоже жива – движется. Последнюю жертву без признаков жизни кладут рядом со скорой, где лежит хренов рокер. Первое ощущение, что головы нет вовсе. Потом оказалось, что голова на месте, вся в крови. Врачи пытаются засунуть трубку в рот для искусственной вентиляции легких».

• «По хорошему – матч надо было прерывать. Несмотря ни на что. Больно», – писал Дмитрий Лекух.

«Оператор Игорь Чульпенев конкретно этот проезд мотоцикла взял и весь до конца снял. То есть он мог вообще не включить камеру, а мы сняли эту катастрофу», – рассказывал Александр Лидогостер.