20 лет назад на матче «Спартака» в Воронеже погибли люди: байкер въехал в толпу у входа около поля. Сам он выжил
Сезон-2001. Чемпион «Спартак» приезжает в Воронеж и выносит 5:0 «Факел», уже в первом тайме забивая четыре. Это была последняя встреча «Спартака» и «Факела» в Воронеже в высшей лиге – клуб вылетел и с тех пор уже не возвращался. В том матче сложилось плохо абсолютно все.
Еще до игры:
- Городская администрация отменила шоу с участием вертолетов и парашютистов.
- Не было талисмана «Факела».
- Не было музыкантов, так что стадион не услышал новые песни о команде.
- Из развлечений осталось только байк-шоу, которое перенеслось на перерыв.
Один из байкеров Сергей Куксов слишком сильно разогнался, по дороге задел яму в асфальте и врезался в толпу людей около одного из выходов. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы погибла 51-летняя Валентина Мазалова – медик Центрального стадиона. В тяжелом состоянии в больницу была доставлена заведующая хозяйственной частью арены Зинаида Курячая.
Тяжелые травмы получил милиционер – старший лейтенант Веденин. Сам Куксов тоже серьезно пострадал.
В тот момент СМИ писали о двух погибших и трех раненых. Виктор Гусев в сюжете на Первом канале сказал, что скончались две женщины и мотоциклист.
Как эту историю помнят свидетели: другой участник споткнулся на том же месте, и оператор, который все снял
Слова очевидцев со спартаковской гостевой «ВВ»:
• «То, что в Воронеже, стад напоминает больше стройку, и там не то, чтобы на мотоцикле, пешком ходить – во все глаза глядеть, все и так знают».
• «Причем уже на первом заезде был «знак» – тачку тоже занесло на том злополучном кабеле (разные люди писали о том, что помешала не яма, а кабель – прим.) около углового флажка. Ну какой там. Следующий заезд оказался уже роковым. Да и как он мог таковым не быть, если ширина дорожки, по которой катались байкеры, была от силы 2-3 метра. Всю оставшуюся часть вдоль Восточной трибуны занимало оцепление милиции и... палатки по продаже пива и прочей снеди для обладателей билетов. Там праздно шаталось немереное количество народа, и если бы байкера потащило туда, а не на флагшток за угловым, то жертв было бы еще больше».
• «Сперва на носилках выносят самого виновника. Вроде живой, во всяком случае, двигает и руками, и ногами, только лицо полностью снесено. Следом выносят одну пострадавшую женщину, кажется тоже жива – движется. Последнюю жертву без признаков жизни кладут рядом со скорой, где лежит хренов рокер. Первое ощущение, что головы нет вовсе. Потом оказалось, что голова на месте, вся в крови. Врачи пытаются засунуть трубку в рот для искусственной вентиляции легких».
• «По хорошему – матч надо было прерывать. Несмотря ни на что. Больно», – писал Дмитрий Лекух.
«Оператор Игорь Чульпенев конкретно этот проезд мотоцикла взял и весь до конца снял. То есть он мог вообще не включить камеру, а мы сняли эту катастрофу», – рассказывал Александр Лидогостер.
«Так было задумано», – сразу сказал диктор стадиона. В тот момент он еще не понял, что именно произошло.
После Куксов шумно занимался бизнесом и попадал в скандал об использовании фото Антонио Бандераса в рекламе
- Заместитель начальника УГИБДД полковник милиции Сергей Семынин сказал, что организатор – клуб, а задача милиции – проверка удостоверений байкеров и техпаспорта их машин.
- Президент «Факела» Юрий Батищев согласился, что инициатор – клуб. Но уточнил, что в сценарии не было написано о демонстрации трюков на мотоциклах – это личная инициатива байкеров.
- Вывод прокуратуры: стадион не пригоден к шоу, где байкеры соревновались в узком пространстве.
«Каждый трюк долго отрабатывается, но полностью гарантировать безопасность мы не можем. Что касается Куксова, он у нас на хорошем счету», – говорил руководитель байк-клуба «Империя» Дмитрий Линник.
Куксов уже к тому времени был предпринимателем. Он учредил компанию, связанную с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
В 2005-м всплыло дело против его ювелирного магазина «Рубин»: на рекламных щитах использовалось фото голливудского актера Антонио Бандераса. Но Куксов утверждал, что на щитах – он, просто очень похож на Бандераса (само фото мы разместить не можем, но рекламу легко найти).
Воронежская ФАС не разобралась, кто в действительности изображен, но штраф там полагался в любом случае – за копирование или подражание другой рекламе. Позже Куксов говорил, что на фото совершенно другой человек, а реклама делалась в Москве. «Мы готовы заплатить штраф, «списав» его как косвенный налог на рекламу».
Еще позже Куксов, еще один бизнесмен и его партнер приобрели «ЦУМ-Воронеж», старейшее здание универмага, а в современности – торговый комплекс. Позже долго шли разбирательства по поводу реконструкции ЦУМа и строительства отеля «Мариотт».
***
В день матча «Факел» – «Спартак» также проходила игра «Анжи» – ЦСКА, в которой столкнулись Будун Будунов и вратарь Сергей Перхун. Позже Перхун умер от отека головного мозга.