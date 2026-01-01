Кристофер Мабулу

Лента
Новости
Последние новости
Футбол
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
#Кристофер Мабулу
Все новости