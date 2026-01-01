Луи ван Гал

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Тренер Нидерландов ван Гал смотрел матч на инвалидной коляске. Он сломал бедренную кость, упав с велосипеда
#Луи ван Гал
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
#Ивица Олич
Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью
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#Анатолий Тимощук
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Скоулз дико злил ван Гала и Моуринью, а теперь тренирует сам. Но быть тренером совсем не хочет
#Пол Скоулз
Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом
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#Роналд Куман
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Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук