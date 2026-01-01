Луи ван Гал

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Футбол
Ван Гал упал на бедро и перемещается на коляске. Завтра Голландия сыграет за выход на ЧМ-2022 против Норвегии
#Луи ван Гал
Футбол
Луи ван Гал в третий раз стал главным тренером Нидерландов. После Евро-2020 из команды ушел Де Бур
#Нидерланды