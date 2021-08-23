Курбан Бердыев
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Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга
#Курбан Бердыев
Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга
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#Курбан Бердыев
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Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»
#Курбан Бердыев
Есть вопросы к Слуцкому и «Рубину». Что там с долгами? Куда делась любовь к Шаронову? Как же мечты о Европе?
#Леонид Слуцкий
Гацкан уходит из «Ростова». Из победителей «Баварии» теперь не осталось никого
#Ростов
Бердыев ушел из «Рубина»: как, почему, что дальше
#Курбан Бердыев
«Рубин» вытащил ничью со «Спартаком» на полупустом стадионе. Но угроза вылета осталась
#Рубин
«Рубин» в бедности: выставляет состав без легионеров и думает о ФНЛ
#Рубин