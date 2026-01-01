Курбан Бердыев

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Футбол
Бердыев стал главным тренером «Кайрата». Он не тренировал с 2019 года
#Кайрат
Футбол
Бердыев прилетел в Москву: «По личным делам». Он претендент на пост главного тренера сборной России
#Курбан Бердыев
Футбол
Бердыев стал консультантом «КАМАЗа» из ПФЛ на время сборов
#Курбан Бердыев