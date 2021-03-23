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Бердыев стал консультантом «КАМАЗа» из ПФЛ на время сборов
вчера, 19:55
- Курбан Бердыев приехал в Турцию на сбор «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Он работает с клубом как консультант.
- «Татар-Информ» утверждает, что о контракте на должность главного тренера речи не идет. Бердыев даст советы по игре, после чего, возможно, приедет на несколько матчей ПФЛ – тоже как консультант.
- Бердыев не тренировал клубы с тех пор, как покинул «Рубин» летом 2019 года. Во время работы в России таких затяжных пауз в его тренерской карьере не было.
- «КАМАЗ» выступает четвертой группе ПФЛ, где занимает четвертое место. После 15 матчей команда у команды десять побед и одна ничья.
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