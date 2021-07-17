Бердыев прилетел в Москву: «По личным делам». Он претендент на пост главного тренера сборной России

Так Курбан Бердыев ответил на вопрос о возможном назначении в сборную России: «Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал».

О возможном назначении Бердыева писал «Спорт-Экспресс». Президент РФС Александр Дюков сказал, что имя нового главного тренера станет известно до начала сезона РПЛ.

Ранее пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. При нем команда не вышла из группы на Евро-2020. Черчесов отказался от неустойки после расторжения контракта.

Бердыеву 68 лет. Он не тренировал с 2019 года.

Последний клуб Бердыева – «Рубин», в который он вернулся спустя четыре года после первого ухода. Так он уходил:

Бердыев ушел из «Рубина»: как, почему, что дальше