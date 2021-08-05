Интер Майами

Дата основания
2018 г.
Владелец
Дэвид Бекхэм
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Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
#Интер Майами
Куда уйдет Месси. Разбираем все варианты
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#Лионель Месси
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Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
#Интер Майами
Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол
#Интер Майами
Гордон Рамзи не стал футболистом из-за травмы. Теперь дружит с Бекхэмом, занимается единоборствами и продвигает спорт
#Гордон Рамзи
«Интер» судится с МЛС из-за торговой марки. Основной повод – название клуба Бекхэма
#Интер