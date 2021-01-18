Интер Майами

Дата основания
2018 г.
Владелец
Дэвид Бекхэм
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Футбол
Фил Невилл стал тренером «Интера Майами»
#Фил Невилл
Футбол
«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет
#Гонсало Игуаин
Футбол
Игуаин и «Ювентус» расторгли контракт
#Гонсало Игуаин
Футбол
Матюиди перешел в «Интер Майами»
#Блез Матюиди
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Футбол
«Интер» Бекхэма проиграл пять раз в первых пяти матчах
#Интер Майами
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