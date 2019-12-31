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Эмерик Ляпорт
№14
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Ман Сити» весь сезон ждал возвращения Лапорта, а тот опять сломался
#Эмерик Лапорт
27 февраля, 00:59
🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир
07 мая, 18:34
Лапорт купил на благотворительном аукционе одежду погибшего боксера и сразу вернул ее отцу
#Эмерик Лапорт
20 апреля, 12:36
Французское издание прифотошопило голову Месси к телу защитника «Ман Сити». Тот отреагировал
#Лионель Месси
06 февраля, 22:37
Лапорт ел во время игры «Ман Сити». Теперь это новый мем
#Эмерик Лапорт
19 января, 17:55
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди
#Манчестер Сити
07 декабря 2019, 23:59
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21